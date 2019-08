A Milano nasce centro ricongiungimenti

KZA

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - A Milano nascerà, il prossimo autunno, un nuovo centro promosso dal Comune per aiutare i cittadini stranieri che affrontano il percorso di ricongiungimento con le loro famiglie che si trovano ancora all'estero. L'idea è quella di concentrare in un unico luogo i servizi di supporto a quei cittadini che risiedono stabilmente a Milano e hanno intenzione di avviare un percorso per il ricongiungimento familiare, o che hanno recentemente ricongiunto i propri familiari, per favorirne l'integrazione e l'accesso ai servizi della città. Nello spazio saranno presenti assistenti sociali, educatori, uno psicologo, un servizio di orientamento ai corsi di italiano attivi in città, dei consulenti legali. Tra i servizi offerti anche quello di orientamento scolastico. Ogni anno a Milano vengono presentate alla Prefettura circa 6 mila domande di ricongiungimento. Circa la metà di queste vengono presentate da cittadini residenti a Milano, soprattutto per chiedere l'ingresso dei figli minorenni.