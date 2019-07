A Milano nasce parco Bam

EM

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Sarà il primo concerto in un parco pubblico della Filarmonica della Scala a inaugurare il programma culturale di Bam, la Biblioteca degli Alberi di Milano la cui gestione tecnica e culturale è stata affidata alla Fondazione Riccardo Catella. Domenica 8 settembre, un'orchestra di quaranta elementi, diretta dal Maestro Alessandro Bonato, offrirà un concerto Back to the City con musiche di Rossini, Verdi, Mascagni e Mendelssohn nel terzo parco pubblico nel centro del capoluogo lombardo con 90mila mq realizzati fra corso Como, piazza della Repubblica e la sede di Regione Lombardia, all'interno del nuovo quartiere di Porta Nuova. Sarà questa l'anteprima di un programma di appuntamenti che prevede per il 2020 un fitto calendario di iniziative gratuite, come spiegato nel corso della presentazione della convenzione fra il Comune di Milano, Coima SGR e la Fondazione Riccardo Catella per la gestione del parco che da oggi si chimaerà appunto Bam.