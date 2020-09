A Milano opera di street art su palazzo popolare periferia

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 28 SET - A Milano nasce una nuova opera di street art sulla facciata cieca di un palazzo di case popolari di proprietà del Comune grande 150 metri quadrati. L'opera appena realizzata in via Palmanova 59, che raffigura un lupo, è dell'artista romano Lucamaleonte che debutta così con questo murales anche a Milano. Lo street artist ha scelto di raffigurare un lupo come simbolo della natura, per invitare ad attraversare le paure con coraggio e intelligenza, rispettando l'ordine naturale. "Il disegno del lupo - ha spiegato - è stato concepito nell'epoca del lockdown. Il lupo rievoca la centralità della natura in un mondo di macchine, strade e palazzi. Questo lupo di via Palmanova incarna la fierezza e la quiete di chi ha il mondo intero come casa, per questo lo regaliamo alla città di Milano e alle case di via Palmanova, come simbolo di protezione, di cura e di sicurezza". Il murale realizzato in via Palmanova è frutto della collaborazione tra la Fondazione Arrigo e Pia Pini, che ha incaricato il collettivo Orticanoodles quale direttore operativo dei lavori, e il Comune di Milano. "La cultura è fondamentale per dare dignità e per riscattare quelle parti di città che per troppo tempo abbiamo dimenticato", ha commentato l'assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune, Gabriele Rabaiotti. In questo giorni inoltre lo street artist Pao, insieme a dieci ragazzi del Cag Tarabella, sta disseminando interventi diffusi di street art nei dintorni di Palmanova: non solo per raccontare, ma per permettere ai più giovani di fare esperienza di arte urbana. (ANSA).