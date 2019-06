A Milano potenziata assistenza per caldo

Y59-MF

(ANSA) - MILANO, 4 GIU - Con l'arrivo dell'estate e delle alte temperature il Comune di Milano ha deciso di potenziare l'assistenza domiciliare estendendola anche a quelle persone che, complice il caldo e l'assenza di familiari, badanti o vicini di casa, possono trovarsi in difficoltà. Le richieste possono essere effettuate chiamando il numero verde gratuito 800.777.888 che è attivo dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato e, in caso di ondate di calore segnalate dai bollettini Ats, sarà in funzione anche la domenica con gli stessi orari. Durante i mesi estivi, agli operatori sarà possibile richiedere ad esempio la consegna di pasti a domicilio, assistenza domiciliare per l'igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche.