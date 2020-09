A Milano primo concerto in piazza, 2.600 per la Filarmonica

MF

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Dopo la messa da Requiem del 4 settembre in Duomo a cui ha assistito anche il presidente della Repubblica, la Scala (questa volta non con l'orchestra ma con la Filarmonica) torna protagonista del primo concerto in piazza a Milano dopo il lockdown. Associazione creata dai musicisti del teatro insieme a Claudio Abbado nel 1982, si esibirà infatti il 13 settembre in piazza Duomo in un concerto che sarà un regalo per l'Italia, con sul podio Riccardo Chailly. Inizialmente si era pensato alla presenza di duemila spettatori che potranno essere presenti. Fatte tutte le valutazioni del caso, i posti a sedere in piazza (prenotabili gratuitamente fino a esaurimento posti dal 7 settembre sul sito www.openfilarmonica.it) saranno 2.600. 'Concerto per l'Italia' è il nome scelto non a caso per questo evento che sostituisce il tradizionale concerto per la città di giugno, quest'anno cancellato causa coronavirus, a cui solitamente assistono oltre 20mila persone sul posto. Chi quest'anno non sarà presente all'esecuzione, potrà comunque seguirla in tv (diretta su Rai 5, Radio 3 e RaiPlay in Italia, su Arte in Europa con distribuzione in una ventina di paesi del mondo) o in piattaforme multimediali. La scelta del programma che sarà diretto da Riccardo Chailly include alcune delle pagine sinfoniche più belle del melodramma italiano, dal Don Pasquale di Donizetti alla Manon Lescaut di Puccini, dalla Norma di Bellini alla Forza del Destino di Verdi. Inoltre sarà presente Maxim Vengerov, uno dei violinisti più famosi del mondo, per il concerto per violino e orchestra di Mendelssohn. Insomma un vero 'regalo' reso possibile dall'impegno di Unicredit, main partner della Filarmonica, e dagli sponsor Allianz ed Esselunga. (ANSA).