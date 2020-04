A Milano sequestrate 240mila mascherine

GRG-Y3N

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Oltre 240.000 mascherine sono state sequestrate dai finanzieri del Comando provinciale di Milano, in parte presso 12 farmacie milanesi e in parte nel magazzino di una società fornitrice. In particolare, il I Nucleo operativo metropolitano di Milano ha individuato e sequestrato presso 12 farmacie, che fanno parte di una società cooperativa, oltre 30.000 mascherine vendute come dispositivi medici (mascherine chirurgiche) o dispositivi di protezione individuale, in assenza delle previste certificazioni. I militari sono risaliti, poi, alla catena di distribuzione delle mascherine, individuandone il fornitore in una società di Milano, che opera nel settore della grande distribuzione farmaceutica, che le aveva importate dalla Cina e messe in vendita senza aver prima provveduto agli adempimenti finalizzati a garantire la sicurezza e l'adeguatezza dei dispositivi. Nel magazzino della società sono state sequestrate quasi 210.000 mascherine. Il responsabile della cooperativa di farmacie e il rappresentante legale della società fornitrice ed importatrice sono stati denunciati alla Procura di Milano. (ANSA)