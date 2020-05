A Milano torna voglia shopping in centro

Y59-GRG

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - A Milano è tornata la voglia di fare shopping in centro nei negozi di corso Vittorio Emanuele, la strada pedonale che costeggia il Duomo. A differenza del weekend scorso sono molte di più le persone in giro, anche se ancora "non c'è il pienone del periodo pre-Covid", come hanno osservato alcuni commessi di negozi, e in tanti hanno sacchetti in mano dopo aver fatto acquisti. Fuori da alcuni negozi delle grandi catene di fast fashion si sono create delle piccole code, soprattutto a causa del contingentamento necessario all'interno. All'ingresso a ogni cliente viene provata la temperatura e sono d'obbligo guanti e mascherina. Anche i tavoli all'aperto dei caffè sono tornati ad ospitare clienti. In questa domenica non mancano, però, i negozi che hanno deciso di lasciare la serranda abbassata, tra cui l'Apple Store e alcuni negozi di abbigliamento. (ANSA).