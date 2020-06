A Milano vigili in monopattino per presidio piste ciclabili

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - La Polizia locale di Milano, dotata di monopattini elettrici, presidierà da oggi piste ciclabili, corsie preferenziali e alcune aree pedonali, per garantire la fruibilità dei percorsi e per prevenire e contrastare le soste irregolari. Il servizio prevede che una pattuglia per turno presidi l'asse Venezia-Buenos Aires-Monza, i tratti ciclabili lungo la Cerchia dei Navigli e le corsie preferenziali tra Fatebenefratelli e De Amicis. La seconda pattuglia del Nucleo Duomo si occuperà, contemporaneamente, della vigilanza e del controllo dell'asse San Babila-Duomo-Mercanti-Castello. (ANSA).