A Montisola un museo dedicato a 'Floating Piers' di Christo

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Un museo dedicato a 'The Floating Piers', l'istallazione artistica di Christo - morto a fine maggio - che rese famosa Montisola nel mondo, nel 2016. Nascerà nella Cà del dutur, un immobile del 1600 situato nella frazione di Menzino del paese in provincia di Brescia. A finanziarlo, con un contributo di due milioni di euro, è il Ministero dei Beni culturali che ha finanziato undici 'cantieri cultura' italiani, tra cui quello di Montisola. "È una grande soddisfazione e il nome di Christo sarà per sempre legato al nostro paese" ha commentato il sindaco Fiorello Turla. (ANSA).