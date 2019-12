A Palazzo Reale l'arte di Emilio Vedova

GGD

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Per i cento anni dalla nascita, apre domani a Palazzo Reale di Milano la mostra 'Emilio Vedova', curata da Germano Celant, tra le più importanti mai dedicate a uno dei più autorevoli artisti del '900. L'esposizione è promossa da Comune di Milano Cultura, da Palazzo Reale e dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova. La mostra presenta, oltre ad opere che vanno dagli anni 40 agli anni 90, un intervento ambientale, progettato dallo studio Alvisi Kirimoto di Roma, che prevede la costruzione nella Sala delle Cariatidi di una parete lunga 30 metri e alta 5, circondata da una struttura luminosa indipendente che attraversa diagonalmente il salone, quasi provocandone la severità architettonica, in uno "scontro di situazioni", come si sarebbe espresso Vedova. In questo contesto lacerato sono esposte, sia a muro che a pavimento, una sessantina di opere, alcune delle quali di imponenti dimensioni, tra cui il celebre ciclo Absurdes Berliner Tagebuch 64 (1964). L'allestimento progettato per presentare il percorso creativo di Vedova - spiegano gli organizzatori - ha l'intento di lavorare sulla forte componente scenografica dell'ambiente per far emergere, nelle due parti contrapposte, gli aspetti innovativi e radicali del suo contributo linguistico alle vicende dell'arte moderna e contemporanea. Vale a dire porre a confronto i suoi lavori degli anni 60, dipinti e sculture, come il ciclo dei Plurimi, con le grandi tele e i Dischi, installati a pavimento, degli anni '80/'90. In tale dialogo tra estremi si esplicita il valore fondamentale dell'opera di Vedova nel contesto dell'arte contemporanea internazionale. (ANSA).