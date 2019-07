A rischio trattativa Andrè Silva-Monaco

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Non c'è ancora l'accordo economico tra André Silva e il Monaco, la trattativa sarebbe quindi a rischio. L'attaccante portoghese aveva lasciato la tournée americana del Milan e ieri era arrivato a Montecarlo per firmare il nuovo contratto con il club francese ma le parti sono ancora distanti,, anche se il Monaco sostiene di aver riscontrato un problema ai tendini di Silva durante le visite mediche. Fonti qualificate di Casa Milan assicurano che non ci saranno ripercussioni sull'affare Correa, in arrivo dall'Atletico Madrid.