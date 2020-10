'A scuola di petcare' si reinventa progetto educativo Purina

DIV

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - La presenza di un pet nella propria vita porta con sé numerosi benefici (spensieratezza, diminuzione dello stress, atmosfera in casa più serena) che sono emersi ancor di più durante i mesi nei quali sono state obbligatorie la didattica a distanza e il lavoro da remoto. Con la riapertura delle scuole, Purina ha deciso di reinventare il progetto educativo "A Scuola di Petcare" costruendo, insieme al partner didattico Pleiadi, un kit in formato 100% digitale ed interattivo per l'anno scolastico 20-21. Giunto alla sedicesima edizione, dopo aver raggiunto oltre un milione di bambini, il progetto può quindi continuare ad offrire agli studenti delle scuole primarie la possibilità di imparare divertendosi i principi base del PetCare, rispettando tutte le norme di distanziamento e di sicurezza legate al contesto Covid. Il programma permette ai più piccoli di apprendere come interagire con i pet in maniera responsabile e rispettosa preparandoli a diventare i proprietari responsabili di domani, attraverso la guida degli insegnanti e il supporto dei genitori. (ANSA).