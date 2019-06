A settembre De Chirico a palazzo Reale

GGD

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Dal 25 settembre, le sale di Palazzo Reale a Milano, a distanza di quasi cinquant'anni dalla personale del 1970, torneranno a ospitare l'opera di Giorgio de Chirico in una retrospettiva curata da Luca Massimo Barbero, promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura, da Palazzo Reale, da Marsilio e da Electa, in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico. L'esposizione offre la chiave d'accesso a una pittura ermetica che affonda le sue radici nella Grecia dell'infanzia, matura nella Parigi delle avanguardie, dà vita alla Metafisica che strega i surrealisti e conquista Andy Warhol e, infine, getta scompiglio con le sue irriverenti quanto ironiche rivisitazioni del Barocco. Il corpus di opere - circa un centinaio - in mostra proviene da musei internazionali tra i quali la Tate Modern di Londra, il Metropolitan Museum di New York, il Centre Pompidou e il Musée d'Art Moderne de la Ville di Parigi.