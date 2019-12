A Villongo 36enne grave per meningite

EM

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Un uomo di 36 anni residente a Villongo (Bergamo) è ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale di Brescia per il terzo caso di sepsi da Meningococco C verificatosi in poche settimane in questa cittadina della bergamasca, che ha provocato la morte di una studentessa di 19 anni all'inizio di dicembre. "Abbiamo già avviato le profilassi ed estenderemo l'offerta vaccinale fino ai 50enni del paese", annunciano l'assessore al Welfare Giulio Gallera e il sindaco Maria Ori Belometti, illustrando le azioni che si stanno mettendo in campo, insieme alle Agenzie di Tutela della Salute di Bergamo, di Brescia e all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est.