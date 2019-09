Accoltellò passante, arrestato 23enne

YN0-CSN

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Un ragazzo di 23 anni con numerosi precedenti è stato arrestato per la brutale aggressione a un uomo di 53 anni che lo scorso 3 settembre è stato ferito a coltellate in piazza Tirana, a Milano. Il giovane, di nazionalità italiana e di origini marocchine, è stata catturato dagli agenti della Squadra mobile il 26 settembre su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Milano. L'accusa è di lesioni gravi e porto d'armi. Il ferito riportò una prognosi di 40 giorni per un fendente al fegato sferrato al culmine di un'aggressione partita per futili motivi da parte del 23enne, quel giorno visibilmente ubriaco e molesto. Nella foga si era scagliato anche contro i due figli del 53enne, di 21 e 22 anni, che erano rimasti illesi. Per individuare l'aggressore sono state fondamentali le telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso il momento dell'assalto e il percorso di fuga, scoprendo che il ragazzo aveva preso un treno ed era sceso a petto nudo alla fermata di Abbiategrasso (Milano).