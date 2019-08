Acqua: Cap, Assago risparmia 8.000 litri

TOM

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Usare acqua depurata per pulire le strade di Assago, nel milanese, ha consentito di risparmiare 7.720 litri di acqua potabile in poco più di sei mesi. La sperimentazione è del gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, per ridurre l'impiego di acqua potabile per usi non domestici. Si tratta di acque reflue appositamente trattate e depurate per essere reimmesse nell'ambiente e l'iniziativa, tra le prime nel milanese, "mira ad aprire la strada ad altri Comuni che vogliano ripetere lo stesso gesto virtuoso, allineandosi alle linee guida della nuova direttiva europea (Drinking Water Directive) che esorta i singoli Paesi ad attuare politiche di risparmio idrico sostenibili" evidenzia Cap in una nota. In ottica di economia circolare un incentivo viene dalla nuova tariffa dell'acqua, che dal 1 gennaio prevede tariffe agevolate per quella di prima falda e il riuso di acqua depurata per aziende e Comuni.