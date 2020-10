Ad anagrafe Milano da oggi prenotazioni per richiedere Spid

COM-DIV

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Al via a Milano l'identità digitale, grazie alla collaborazione del Comune con la Camera di Commercio. Da oggi apre nell'anagrafe di Milano la prenotazione online per richiedere l'attivazione di Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, lo strumento di cittadini e imprese per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti. Dal 12 ottobre due sportelli nel Salone Centrale di via Larga 12 saranno dedicati all'attivazione gratuita dell'identità Spid. Per Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici: "Grazie al supporto dei nostri operatori ci auguriamo di portare Spid sugli smartphone di tutti i milanesi". Per Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: "Un ulteriore passo del percorso che da tempo stiamo condividendo con il Comune di Milano per costruire una città digitale e innovativa proiettata nel futuro". (ANSA).