Agente si getta nel fiume e salva 26enne

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Un poliziotto della Stradale di Cremona si è gettato martedì sera nel fiume Oglio al confine con la provincia di Brescia e ha salvato la vita a un pescatore di 26 anni che era finito in acqua e che si trovava in difficoltà. La pattuglia era intervenuta in zona per rimuovere dei detriti finiti sulla carreggiata della autostrada A21 quando ha notato una persona in balìa della corrente. Uno dei poliziotti, l'assistente capo Alessio Catani, si è tolto stivali e cinturone, ha saltato la recinzione e si è buttato nel fiume. Come conferma la Polizia in una nota, "con evidenti difficoltà" Catani ha raggiunto il 26enne e dopo centinaia di metri è riuscito a portarlo a riva, a praticargli massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca riuscendo a far tornare la respirazione quasi regolare. Intanto sul posto sono arrivati i soccorsi e i due sono stati portati in ospedale a Cremona. Il comunicato diffuso oggi rappresenta "una prima segnalazione" dell'accaduto "cui seguirà una formale proposta premiale".