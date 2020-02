Aggrediscono 17enni e poi postano foto

YZN-EM

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 6 FEB - Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver aggredito e picchiato, insieme ad altri minori, due diciassettenni a Busto Arsizio (Varese), per poi postare sui social le foto del pestaggio. L'aggressione sarebbe scattata, tre settimane fa, perché i due giovanissimi hanno involontariamente assistito ad una lite tra altri due minori all'interno di un gruppo di cui fa parte anche il 15enne denunciato. Notati dal branco, i due sono stati insultati, coperti di sputi e colpiti a schiaffi e pugni. Uno di loro ha riportato una lesione ad un timpano. Il 15enne, già noto alla Polizia per atti vandalici che gli erano già costati un'altra denuncia, è stato identificato grazie alle immagini postate in rete. Sono in corso indagini per risalire agli altri componenti del gruppo.