Al via 'Facile sommelier academy', già 700 iscritti

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Conoscere il vino, imparare a ri-conoscerlo apprezzandone caratteristiche, storia, profumi e i migliori abbinamenti con i piatti del territorio. E' l'obiettivo dell'Academy di Facile Sommelier, il progetto realizzato con l'associazione di giornalisti agroambiente e food Arga Lombardia Liguria. Sono già oltre 700 gli iscritti al corso che prevede 14 giorni di prova gratuita, senza alcun costo, per constatare la qualità della proposta e verificare se la versione più approfondita del programma risponde alle attese di chi si iscrive. La proposta, aperta a tutti, è valida fino al 20 maggio. "Il vino è storia, passione, tradizione e cultura. Imparare a conoscerlo e ad apprezzarlo - dice Barbara Reverberi, presidente Arga Lombardia Liguria - è un modo per diventare Ambasciatori del Made in Italy e di quanto viene prodotto nel nostro Paese con cura, amore e dedizione". "L'Academy - commenta Massimo Morelli, fondatore di Facile Sommelier - è pensato per tutti coloro che sono interessati al mondo del vino ma non hanno il tempo o la possibilità di seguire lunghi corsi e che necessitano di strumenti flessibili e a portata di tablet o telefonino". (ANSA).