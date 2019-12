Alessandri a processo, 'è pentita'

YA3-EM

(ANSA) - BRESCIA, 12 DIC - Il gip di Brescia Alberto Pavan ha rinviato a giudizio Chiara Alessandri, la donna che lo scorso 17 gennaio a Gorlago, nella Bergamasca, ha ucciso Stefania Crotti, moglie del suo ex amante, poi portata ancora viva nelle campagne di Erbusco dove il corpo è stato dato alle fiamme. Chiara Alessandri, accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e soppressione di cadavere, ha scelto il rito abbreviato e la prima udienza è stata fissata per il 27 febbraio. "Abbiamo chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Ho chiesto che l'imputata possa spiegare in aula la sua versione dei fatti - ha detto il suo legale - La signora è pentita. Nessuno nega il delitto, ma neghiamo invece la premeditazione e che sia stata lei a dare fuoco al corpo".