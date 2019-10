Allison, immunoterapia salvi 100% casi

Y85-SAM

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - La sfida futura dell'immunoterapia è quella di arrivare a garantire la sopravvivenza "del 100% dei pazienti con questo tipo di trattamento. E' il prossimo traguardo, ma io sono molto ottimista". Lo ha detto James Allison, nobel per la Medicina 2018, al convegno 'The Healthcare to come' all'università Statale di Milano. Una delle cose più importanti che ha mostrato l'immunoterapia, secondo Paolo Casali, dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, "è la possibilità di dare benefici di lungo periodo ai pazienti che vi rispondono. Si tratta di sottogruppi di malati, più o meno numerosi a seconda del tumore". Ma indubbiamente "l'immunoterapia può dare traguardi straordinari - aggiunge Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano - Ci vorrà molto tempo, ma è la strada giusta per la cura del cancro". Indubbiamente, conclude Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, "oggi la medicina personalizzata da slogan sta diventando una realtà concreta, soprattutto in oncologia".