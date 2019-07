Alpinista morto e 2 gravi in Valtellina

RR

(ANSA) - VALFURVA (SONDRIO), 3 LUG - Un alpinista tedesco deceduto e altri due recuperati dai soccorritori in gravi condizioni in fondo a un crepaccio sul ghiacciaio dei Forni. E' il pesante bilancio di un incidente in montagna avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in Alta Valtellina, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio), a circa 3000 metri di quota. In queste ore, intanto, è in corso l'intervento per mettere in salvo un gruppo di altri 14 alpinisti, sempre di nazionalità tedesca, in difficoltà sotto la Cima Cadini, nei pressi del ghiacciaio. Una delle cordate, quella di cui facevano parte la vittima e i due feriti gravi ora ricoverati all'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio), è precipitata in un crepaccio. Gli altri, invece, sarebbero tutti illesi, ma bloccati ad alta quota dalla bufera di neve e vento. Sul posto stanno operando dalle 13.30 il Cnsas Soccorso Alpino, l'elisoccorso da Bergamo e da Bolzano, unitamente ai militari del Sagf della Guardia di Finanza di Bormio (Sondrio).