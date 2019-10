Amm. condominio, stabilizzare bonus

COM-DIV

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - "Il 70% del patrimonio edilizio italiano è stato costruito prima del 1990, ovvero prima della 'Legge 10', quella che di fatto ha iniziato ad affrontare il tema energetico. Tutti questi edifici sono stati costruiti senza necessari criteri energetici, della sicurezza e del rischio sismico, risultando oggi completamente da rinnovare". Lo ha detto, rivolgendosi al Governo e più in generale a tutte le Istituzioni competenti Leonardo Caruso, presidente milanese e vicepresidente nazionale dell'Anaci, l'Associazione azionale degli amministratori di condominio, nel corso dell'iniziativa 'Anaci Plus', convegno in corso oggi e domani agli 'East End' di Milano che vede coinvolte 2.000 professionisti. Caruso ha chiesto al Governo di impegnarsi per "una concreta stabilizzazione dei bonus sull'edilizia e per un più facile accesso al credito, perché questi rinnovamenti chiedono grandi investimenti e negli ultimi 50 anni è mancata una pianificazione degli investimenti".