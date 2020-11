ANSA-IL-PUNTO/ COVID:in Lombardia si guarda a dicembre

GGD

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Sono 4.886 i nuovi positivi in Lombardia, dove scendono i ricoveri in intensiva (-13) e aumentano le vittime del covid, solo ieri 186, per un totale di 20.850 da inizio pandemia. "Se i dati si dovessero confermare mi aspetto nei prossimi giorni una fase di stabilizzazione. Si potrebbe osservare un miglioramento netto a partire dai primi giorni di dicembre" dice Emanuela Catena, primario di terapia intensiva all'ospedale Sacco di Milano, per la quale "La curva dei ricoveri potrebbe scendere, scenderà lentamente". Sul fronte politico, invece, "Con il pd lombardo - annuncia il sindaco di Milano Giuseppe Sala - abbiamo elaborato una proposta di riforma della sanità della Lombardia". Sala propone 'cinque mosse' che vanno da un diverso rapporto con il settore privato, all'investimento sui consultori, a più poteri ai sindaci, senza dimenticare l'istituzione di un'agenzia per il governo della Sanità su modello di quelle realizzate in Veneto e Lazio per "dare stabilità al governo della sanità e ruolo ai tecnici". Fa discutere, invece, la brutta uscita di un consigliere di maggioranza di Pavia, Niccolò Fraschini (Pavia Prima), che su Fb ha scritto: "Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani". Si affida a Facebook anche Sos Lurago, organizzazione no profit con servizio di ambulanze nel Comasco, per raccontare di essere entrata nel mirino dei negazionisti: "si sta diffondendo l'idea - spiegano i responsabili - che la nostra Associazione si stia inventando servizi di emergenza per correre a sirene spiegate nelle vie dei nostri paesi con il solo scopo di incutere timore alla popolazione, a seguito di 'pressioni ricevute dall'alto'". (ANSA).