ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Lombardia; aumentano contagi e morti

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Sono 26 le persone morte per Covid e 2.067 i nuovi positivi in Lombardia, dove sono stati fatti 32.507 tamponi, per una percentuale pari al 6,3%, identica a ieri. Sono 72 le persone in terapia intensiva, 8 più di ieri, 726 quelle in altri reparti, in crescita di 81 unità. La maggioranza dei contagi sono sempre a Milano, con 1053 casi, di cui 515 in città. Segue la provincia di Monza e Brianza con 196, Varese con 170, Brescia con 106, Lodi con 81, Pavia con 79 e Bergamo con 71. Di fronte a questi dati non si escludono nuovi e più drastici provvedimenti. "Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore diremo se è necessario prendere qualche misura o se invece basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto è già stato disposto" ha detto a SkyTg24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, consapevole che "su Milano bisogna porre una particolare attenzione". In ogni caso, se dovesse servire, "l'ospedale in Fiera non è mai stato chiuso, è lì pronto". Anche gli esperti non nascondono la propria preoccupazione, anche se - come ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco - "in questo momento non ci sono le condizioni per un lockdown". I reparti di pronto soccorso degli ospedali Sacco e Fatebenefratelli di Milano intanto hanno deciso di accettare solo malati con Covid-19 e dirottare su altri ospedali milanesi i pazienti con altre patologie. La decisione è stata presa per tutelare i malati non Covid con patologie urgenti indifferibili. Sul fronte giudiziario, sono state depositate in Procura a Bergamo altre 150 denunce di parenti di vittime del coronavirus. Nell'ambito dell'attività di vigilanza, invece, il prefetto di Milano Renato Saccone ha adottato la chiusura di otto attività commerciali per la durata di cinque giorni. Nel dettaglio, sono stati chiusi un panificio e sette esercizi di vicinato. (ANSA).