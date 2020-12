ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Lombardia, calano casi e ricoverati

RT

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Anche oggi scende il numero delle persone ricoverate in Lombardia sia in terapia intensiva (-29, 685 in totale) che negli altri reparti (-106, 5.053 in totale). Con 11.317 tamponi effettuati, sono 945 i nuovi positivi con il rapporto in calo all'8,3% (ieri 9.1%). I decessi sono 67 per un totale di 23.877 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 8.906. Rimane il problema degli assembramenti in centro, in questi giorni prenatalizi a Milano e non solo dopo che la Lombardia è stata dichiarata zona gialla. "Questi assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica fatta in questi mesi. Sono stati difficili, duri, settimane durante le quali abbiamo dovuto rinunciare a gran parte della nostra libertà. Adesso quello che viene letto come un via libera rischia di rovinare tutto", ha spiegato il presidente lombardo Attilio Fontana. "Sono un po' preoccupato - ha aggiunto - anche perché a gennaio dovrebbe iniziare la fase della vaccinazione contro il Covid e in quel momento non possiamo permetterci nessun tipo di recrudescenza del virus". Anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ha affrontato l'argomento. "Se ci si meraviglia gente in strada non si conosce realtà, ci vuole prudenza in questo momento ma non dobbiamo essere manichei, rischiamo di passare dal liberi tutti a richiudere tutto - ha detto -. Se qualcuno si meraviglia di vedere la gente per strada, vuol dire che non conosce la realtà sociale in cui viviamo, era assolutamente prevedibile - ha aggiunto -. Se diciamo che bisogna fare ripartire i consumi e se il governo lascia l'operazione cashback, poi non se la può prendere con i cittadini se escono a fare compere. E' un fardello che noi politica dobbiamo prenderci sulle spalle adesso". (ANSA).