ANSA-IL PUNTO/COVID: Lombardia, in calo i casi non i morti

RT

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Continua il calo dei ricoverati in Lombardia sia in terapia intensiva (-18, 748 in totale) che nei reparti ordinari(-114, 5.613 in totale). Con 24.229 tamponi effettuati sono 2.093 i nuovi positivi, con il rapporto all'8,6% identico a ieri. Tornano a salire i decessi che sono 172, per un totale di 23.449 morti in regione dall'inizio della pandemia. Si evincono però anche segni di riscatto nella regione più colpita dal virus. Il Rapporto Lombardia del Sole 24 Ore in edicola con il quotidiano domani dedica infatti il focus al riscatto di Lodi. La provincia, che è stata la prima a diventare zona rossa durante il lockdown di febbraio - spiega il quotidiano - è l'unica su tutto il territorio lombardo in grado di chiudere il terzo trimestre in crescita. La produzione industriale segna un progresso del 2,2% che si confronta con un calo medio annuo di oltre cinque punti per l'intera Lombardia.. In un momento di crisi in cui tante attività chiudono per non riaprire più, c'è anche invece chi ha il coraggio di lanciarsi in una nuova impresa e inaugurerà un bar a Saronno (Varese), una delle zone più colpite dalla seconda ondata. Questo proprio domenica, giorno in cui la Lombardia passerà in zona gialla. "In realtà avevo programmato di aprire venerdì - ha spiegato la nuova barista, Valentina Beretta, che per anni ha fatto l'autista di camion per conto di una ditta - ma ieri, quando ho saputo che la Lombardia diventava zona gialla, ho posticipato a domenica, un modo per festeggiare la fine di un altro brutto momento, anche se non possiamo certo dimenticare il dramma che tante persone hanno vissuto e stanno vivendo". Valentina era già organizzata per aprire solo con l'asporto, secondo le normative della zona arancione. Con grande velocità ha terminato di allestire gli interni ('così potrò far accomodare i clienti, non più di 4 per tavolo e ben distanziati'). (ANSA).