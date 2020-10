ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Lombardia; oltre mille casi, 6 morti

RR

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Con 17.186 tamponi effettuati, sono 1.080 i casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale del 6,2%. Sono 12 i nuovi ricoverati in terapia intensiva per un totale di 62, mentre sale a 546 il numero dei pazienti negli altri reparti, 83 più di ieri. Sono 6 i deceduti, che portano il numero complessivo a 16.994. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 440 casi, di cui 236 in città. Situazione ancora sotto controllo, al momento, sul fronte dei malati ricoverati per Covid a Milano: al Niguarda sono 50 e al Policlinico 25. Un focolaio si è registrato al centro sociale Pianzola di Mortara, nel pavese, dove 56 delle 57 suore presenti nella struttura sono risultate positive al Covid. Contagiati anche 12 operatori. Sul versante politico, è "negativo" il giudizio espresso dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sul nuovo Dpcm, che secondo il governatore "ignora trasporto pubblico e scuola". Diverso il parere del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "soddisfatto" dell'ultimo decreto. Non sembrano esserci ripercussioni gravi, al momento, sul calcio. Nonostante la positività di cinque giocatori nerazzurri e del collaboratore tecnico di Stefano Pioli, Daniele Bonera, il derby Inter-Milan non è a rischio: lo ha assicurato il presidente rossonero Paolo Scaroni. Intanto sono risultati contagiati altri due giocatori del Monza. (ANSA).