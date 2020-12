ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Lombardia,virus frena in giorno Scala

RT

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Sono 1.562 (di cui 149 'debolmente positivi) a fronte di 16.757 tamponi effettuati (totale complessivo: 4.296.089) i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore per una percentuale del 9,3% tra tamponi e positivi. Cinquantasei i morti per un totale di 23.080. In terapia intensiva rimangono ricoverati in 781 (-26) mentre quelli non in terapia intensiva sono 6.362 (-10), Una contrazione dei casi il giorno in cui si tiene la Prima della Scala quest'anno senza pubblico ma è trasmessa in diretta su Rai1, Eurovisione e in streaming a livello mondiale. "Sarà una prima unica, speriamo sia unica e che questa pandemia finisca", ha detto Placido Domingo che ha registrato un'aria dell'Andrea Chenier per lo spettacolo scaligero '...a riveder le stelle'. È stata invece dedicata agli operatori sanitari caduti sul lavoro per il Covid 19 la Grande Medaglia d'oro alla Memoria conferita nell'ambito della cerimonia degli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano ai cittadini che hanno dato lustro alla città. Anche la coppia Chiara Ferragni e Fedez ha ricevuto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'Ambrogino d'oro per il loro impegno di raccolta fondi durante l'emergenza Covid che ha permesso di realizzare in poco tempo una nuova terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. In città anche un flashmob degli specializzandi in medicina all'Arco della Pace a Milano per accendere i riflettori sul problema dello stallo delle scuole di specializzazione, soprattutto nel difficile periodo pandemico mentre in periferia gli agenti della Questura hanno interrotto una mega festa con musica, drink e 'sballo' in una cascina alla periferia sud di Milano con tanto di una sorta di servizio di test rapidi da effettuare agli ospiti all'ingresso. Saranno sanzionati per le norme anti Covid, (ANSA).