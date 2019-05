Anziani: Ciocca, migliorare qualità vita

COM-SI

(ANSA) - TRADATE (VARESE), 4 MAG - "Migliorare la qualità della vita dell'ammalato e dei suoi familiari, affrontare l'età anziana e la disabilità con le più moderne tecnologie mediche sempre senza mai dimenticare l'umanità e la dimensione personale di chi soffre": lo ha affermato l'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, partecipando questa mattina alla Rsa Pineta di Tradate (Varese), al Virtual Dementia Tour, un metodo innovativo per far percepire attraverso appositi strumenti l'esperienza della malattia in particolare l'Alzheimer. "Un'esperienza molto intensa che permette di calarsi realisticamente nel mondo della malattia e del disagio - ha sottolineato Ciocca -. Grazie ai ricercatori e a tutti gli operatori della scienza che creano, grazie al loro sapere e alle loro scoperte, un ponte con la disabilità permettendoci di meglio comprenderla per intervenire in maniera sempre più puntuale".