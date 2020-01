Anziano trovato morto in ruscello

CSN

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Il cadavere di un'anziano è stato trovato in un corso d'acqua a Marchirolo, una località collinare a tre chilometri dal confine svizzero, nel Varesotto. Lo ha comunicato il 118. I soccorritori, che non hanno potuto far altro che riscontrare il decesso, sono intervenuti in via Pradello, nei pressi di un ruscello dove il corpo era riverso, nel bosco, presumibilmente per un malore. Al momento non sono note le generalità dell'uomo, che dovrebbe avere circa 70-80 anni. Del caso si occupano i carabinieri.