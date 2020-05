Approvata ciclabile Treviglio-Caravaggio

YN3-DIV

(ANSA). - TREVIGLIO, 28 MAG - La Giunta del Comune di Treviglio ha approvato il progetto definitivo della pista ciclopedonale fra Treviglio e Casirate d'Adda, un'opera fortemente voluta perché il tracciato costeggia l'ex statale Bergamina, già teatro di incidenti mortali, tra cui quello in cui perse la vita Gabriele Raffa, travolto e ucciso in bicicletta. Proprio a lui sarà dedicata la ciclabile. Il via libera riguarda il secondo lotto di lavori, che interesseranno la parte centrale del tracciato. Si tratta nel complesso di un intervento rivolto a garantire sicurezza di percorrenza a ciclisti e pedoni, creando appunto un percorso parallelo di un chilometro e mezzo alla nuova ex statale 472. Il progetto del secondo lotto, del costo di 250 mila euro, sarà attuato nelle prossime settimane e secondo cronoprogramma verrà ultimato in autunno. Sarà però anticipato nei prossimi giorni dai lavori del terzo lotto, già approvati, che interessano la parte estrema sud della pista, confinante col Comune di Casirate: in pratica si provvederà a sistemare e illuminare il tratto esistente della vecchia ex statale 472, dismesso e declassato a strada comunale, usata solo da ciclisti e pedoni. Seguiranno poi anche gli interventi per costruire il primo lotto dei lavori riguardanti il tracciato che a nord, dalla zona Pip 1, scende verso il punto centrale delle pista ciclopedonale. (ANSA)..