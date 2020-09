Art Gala 'virtuale' di Roberto Bolle alle Gallerie d'Italia

MF

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Non ha voluto rinunciare a OnDance, la festa della musica che da due anni Roberto Bolle organizza a Milano riempiendo la città di musica, in tutte le sue forme. E come clou di questa edizione ristretta e condizionata dal Coronavirus ha organizzato un gala con grandi ballerini, e la partecipazione straordinaria a legare i diversi balletti di Stefano Accorsi, realizzato alle Gallerie d'Italia fra i dipinti e le sculture della collezione d'arte di Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo. Qui Bolle ha raccolto molti dei suoi amici che sui canali OnDance hanno accompagnato il lockdown di migliaia di persone con lezioni gratuite di ogni genere di danza - dalla classica al charleston, dal tango alla street dance - e ha dato vita ad uno spettacolo inedito. Il Gala integrale è andato in scena in streaming sul sito di Ondance www.ondance.it (sul quale resterà per alcuni giorni) e sul sito di Gruppo Intesa Sanpaolo www.gruppo.intesasanpaolo.com e sulla pagina Facebook di Gallerie d'Italia https://www.facebook.com/gallerieditalia. Dallo swing al Lago dei cigni, dal poppin al contemporaneo, la danza si è accompagnata all'arte. Bolle ha ballato con Nicoletta Manni e poi ha concluso il Gala, come ogni buon padrone di casa quando riaccompagna i visitatori alla porta. (ANSA).