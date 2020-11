Artigiano in Fiera apre negozio in mercato comunale a Milano

COM-EM

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Aprirà all'interno del mercato comunale di Piazza Wagner a Milano il primo temporary shop di Artigiano in Fiera Live, in attesa del debutto della prima piattaforma esclusivamente dedicata agli artigiani italiani, online dal 28 novembre. E' quanto comunica in una nota Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, spiegando che si tratta di una vetrina reale per ospitare una selezione di prodotti agroalimentari che poi si troveranno on line. Dopo aver a lungo sperato che si potesse svolgere fisicamente, gli organizzatori della manifestazione internazionale dedicata agli artigiani hanno deciso di realizzarla on line, aprendo però un negozio in cui ci sarà una piccola parte della vasta offerta di prodotti che saranno poi disponibili sulla piattaforma Artigiano in Fiera Live. "L'apertura del Temporary Shop di piazza Wagner - sottolinea Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. - è un'azione concreta che completa gli sforzi di Ge.Fi. per offrire una ulteriore opportunità di marketing ad un gruppo di piccole aziende del network Artigiano in Fiera e soprattutto è un'occasione per i milanesi per scoprire, toccare con mano e acquistare prodotti alimentari di qualità". "Coniugare abilmente vendita online e vendita diretta a pubblico può dimostrarsi la chiave di successo per manifestazioni come questa ma anche per realtà storiche come i mercati comunali coperti", ha spiegato l'assessore alle Attività produttive e Commercio del Comune di Milano, Cristina Tajani. (ANSA).