Assegno da 100.000 euro da benefattore per 'Pane quotidiano'

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - "Oggi faccio Babbo Natale ma porto doni non miei. Una persona che conosco, che ha un'azienda, ha donato 1.500 panettoni e un ex imprenditore, con la sua fondazione mi ha dato un assegno da 100.000 euro che ho in tasca per Pane Quotidiano perché ha visto in tv quello che succede e ha messo mano al portafoglio". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi tra i volontari di Pane Quotidiano a Milano. "E' un Natale particolare per tutti: è ovvio - ha aggiunto il sindaco - che dobbiamo abituarci a un bisogno che almeno in una fase iniziale anche post pandemia sarà ancora più evidente". "Le file fuori sono lunghe - ha detto Sala - ma la cosa che consola è che le file dentro di persone che si danno da fare sono altrettanto lunghe. Dobbiamo essere fieri di appartenere ad una città che affronta il bisogno con tanta solidarietà perché tanti di noi ancora si danno da fare". (ANSA).