Atalanta aspetta Ilicic, Bergamo ti ama

(ANSA) - BERGAMO, 01 AGO - "Avevamo l'obiettivo di poter recuperare Ilicic per fine stagione per poterlo presentare a Lisbona per la Champions. Probabilmente non sarà così, ma lui sa che la squadra gli vuole bene, la società anche , la città lo ama. Lui è un bergamasco, lo vogliamo con noi prima o poi". E' il messaggio che il dg dell'Atalanta, Umberto Marino, manda al calciatore sloveno, tornato da qualche giorno in patria per non meglio precisati motivi personali. Poco prima dell'ultima partita di campionato con l'Inter, anche Alejandro Gomez a Dazn ha parlato di Ilicic. "Ci manca tanittissmo come persona soprattutto, in spogliatoio è fra i più esperti. A me soprattutto manca perché è un grande amico, speriamo di dedicargli questa vittoria". (ANSA).