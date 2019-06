Atletica: Tortu 5/o sui 100 ad Ostrava

COM-CLN

(ANSA) - OSTRAVA (REP. CECA), 20 GIU - Filippo Tortu continua la propria stagione nei 100 metri con il quinto posto nella gara dei 100 metri del Golden Spike di Ostrava, con il crono di 10.15, sfavorito da un vento contrario di -1.1. Il primatista italiano (9.99 lo scorso anno a Madrid) continua a confrontarsi a viso aperto con l'élite internazionale dello sprint e non sfigura nella sfida vinta dallo statunitense Mike Rodgers con 10.04 davanti al canadese Andre De Grasse (primato stagionale 10.05), al cinese Xie Zhenye (10.06) e al sudafricano Akani Simbine (10.08). Nelle scorse settimane il 21enne brianzolo delle Fiamme Gialle aveva corso in 9.97 ventoso (+2.4) a Rieti e in 10.10 (+0.9) giovedì scorso a Oslo. Nel pomeriggio magico di Mariya Lasitskene (2,06 migliore prestazione mondiale stagionale e record personale eguagliato), con tanto di assalto al record del mondo dell'ato donne con tre tentativi a 2,10, Alessia Trost (Fiamme Gialle) sfiora lo stagionale outdoor nel salto in alto con 1,90 e chiude al 7/o posto.