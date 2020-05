Atm lunedì a pieno regime ma solo 25% capacità carico

RT

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Atm (Azienda trasporti milanesi) ripartirà con il servizio a pieno regime. Da lunedì 4 maggio, in previsione della parziale ripresa delle attività produttive,la programmazione sull'intera rete (frequenze e orari) sarà quella di un normale giorno lavorativo al 100%. Atm metterà in campo tutto il personale disponibile nelle principali stazioni e fermate dei mezzi di superficie per supportare e indirizzare i passeggeri. Per usare i mezzi pubblici sarà necessario indossare mascherina e guanti e rispettare il distanziamento di 1 metro, che comporta una riduzione drastica della capacità di trasporto: i mezzi potranno garantire circa il 25% della normale capacità di carico, spiega l'Azienda. (ANSA).