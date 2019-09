Auto in bilico su scarpata, salvato

COM-RR

(ANSA) - VARESE, 22 SET - I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi a Castello Cabiaglio (Varese), sulla SP 45 per un incidente stradale. Il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del veicolo sfondando le barriere di protezione laterali alla carreggiata e rimanendo in bilico sulla scarpata. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa, un autogru e il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale). Dopo aver assicurato il mezzo di trasporto gli specialisti del Saf hanno soccorso il guidatore con tecniche alpinistiche, recuperata la persona è stata affidata al personale sanitario. Gli operatori mediante l'autogru hanno riportato l'auto sulla strada e messo in sicurezza l'area. (ANSA).