Baby gang: rapinarono coetanei, arrestati tre minorenni

(ANSA) - COMO, 10 NOV - Nell'agosto scorso avevano aggredito a Como un gruppo di ragazzi per la strada, picchiandoli e derubandoli. Oggi, per quell'aggressione, la polizia ha arrestato tre minorenni, componenti di una baby gang, tutti con precedenti di polizia, uno anche già condannato. L'aggressione era avvenuta a Rebbio, quartiere popolare alla periferia del capoluogo, di sera: i tre arrestati avevano incrociato per caso un gruppetto di minorenni e li avevano insultati e aggrediti. Un ragazzo aveva sbattuto la testa su una pietra mentre tentavano di rubargli il borsello, un altro era stato colpito al volto con un martelletto frangivetro rubato su un autobus e derubato delle scarpe. Nessuna delle vittime aveva voluto presentare denuncia, intimoriti dalle possibili conseguenze. Nonostante questo, gli agenti sono riusciti a risalire agli aggressori, denunciati alla Procura minorile di Milano. Vista la gravità degli indizi, la Procura ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere. Gli indagati, spiega la polizia, fanno parte di un gruppo che sui social manifesta "ammirazione per una vita criminale dove armi, droga e soldi risultano già i principali interessi, come emerge anche da un video postato su uno dei loro profili instagram, nel quale, sulle note di una canzone rap che inneggia a questa vita, si intrecciano gli articoli di stampa, quasi fossero medaglie". (ANSA).