Baby gang semina terrore in mini market

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Quattro ragazzi e una ragazza tra i 14 e i 16 anni sono stati arrestati a Milano dalla Polizia di Stato, con l'accusa di avere messo a segno 4 rapine ai danni di altrettanti mini market gestiti da extracomunitari nel quartiere di Lambrate nella zona est dalla città. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare della Procura per i minorenni che ne ha posti uno al carcere Beccaria e tre in comunità di recupero, mentre il quinto, l'unico straniero, un pakistano, si trovava già nel carcere minorile. I quattro episodi sono avvenuti nello scorso aprile ma non erano stati denunciati dai titolari dei negozietti per paura di ritorsioni. In uno dei quattro casi i componenti della baby gang - che aggredivano ancora prima di rubare alcolici e generi alimentari - avevano preso a calci e pugni il titolare di un mini market e anche la moglie che era in stato di gravidanza. La donna, trasportata al pronto soccorso per accertamenti non aveva comunque subito conseguenze dai traumi.