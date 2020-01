Bando Comune presidenti municipalizzate

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Il Comune di Milano ha aperto il bando per la ricerca di presidenti, consiglieri, membri in alcuni enti, fondazioni e società a partecipazione comunale. In particolare per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione ci sarà il rinnovo del presidente di A2A e di tre consiglieri, dell'amministratore unico di Amat, Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, del presidente di Atm e di 4 consiglieri. Per gli organi di Controllo, gli enti interessati dalla ricerca sono: Milanosport (1 Presidente, 2 Membri effettivi, 2 Membri supplenti); MM (1 Presidente, 2 Membri effettivi, 2 Membri supplenti); Sogemi (1 Presidente, 2 Membri effettivi, 2 Membri supplenti); Fondazione Scuole Civiche di Milano (3 Membri effettivi); Ente Raccolta Vinciana (1 Membro effettivo, 1 Membro supplente).