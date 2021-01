YYI-GTT

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Rilanciare le attività produttive e sociali in uno dei quartieri popolari più difficili di Milano è l'obiettivo del bando 'Torri in piazza a Gratosoglio'. Finanziata con 100.000 euro dalla Regione Lombardia e promossa da Aler Milano, in collaborazione con il Politecnico, l'iniziativa vuole essere un'opportunità di sostegno economico per realtà imprenditoriali e sociali interessate a insediarsi nel quartiere, attraverso interventi di recupero di spazi non residenziali sfitti di proprietà dell'Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale. Il bando si rivolge a micro-imprese, attività di volontariato, lavoratori autonomi, servizi di vicinato e attività educative e prevede la locazione agevolata dei locali al piano terra delle torri, ai civici 36 e 38 di via Saponaro. Il canone, nello specifico, sarà al 50% delle richieste di mercato mentre le spese di ristrutturazione saranno cofinanziate all'80%, con il restante 20% scomputato dall'affitto. "Rispetto ad altre periferie del capoluogo il Gratosoglio ha un tessuto sociale molto ricco: dalla parrocchia al Cam, dalle iniziative dell'Aler come l'ambulatorio di quartiere alle associazioni culturali, alle attività commerciali. Vogliamo valorizzarle e attirarne di nuove per dare ulteriore ricchezza al quartiere, a tutto vantaggio della qualità della vita dei residenti", ha spiegato in conferenza stampa l'assessore regionale allo Sviluppo della Città metropolitana, Stefano Bolognini. "Si tratta di un progetto pilota che punta al rilancio del quartiere dal punto di vista urbano e sociale, con una visione e una strategia di ampio respiro. Un inizio di un percorso che porterà nuove energie al quartiere grazie a una nuova modalità di vivere la città", ha aggiunto l'assessore alla Casa e Housing sociale Alessandro Mattinzoli. "Questo nuovo impulso di rigenerazione e rinnovamento della piazza - ha ricordato il presidente di Aler Milano, Mario Angelo Sala - si aggiunge e completa il programma di riqualificazione avviato a Gratosoglio. Vista la valenza dell'iniziativa, auspichiamo in uno sforzo del Comune per scontare l'imposta Imu che Aler verserà come tributo nonostante lo sconto applicato ai futuri locatari degli spazi". (ANSA).