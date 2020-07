Baseball Codogno fa il bis con Piacenza

Y1N-GRG

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - "Sono stati due giorni stupendi, ci hanno aiutato a voltare pagina". E' entusiasta Giangiacomo Sello, il presidente del Codogno Baseball, perché la sua squadra ha vinto anche la Gara 2 del derby del Po in Serie B con il Piacenza, all'indomani della Gara 1 con cui la Fibs ha voluto inaugurare la stagione del batti e corri italiano nella città simbolo della lotta al coronavirus. Dopo il primo sofferto successo di ieri (12-11), oggi pomeriggio i Jaguars di Codogno si sono imposti 10-0 nella partita chiusa al settimo inning per manifesta superiorità. "Ringraziamo la Federbaseball che ha messo al centro la nostra città - sottolinea Sello -. Sono state due giornate intense, in campo abbiamo ribaltato ogni pronostico, perché noi siamo pieni di ragazzi di 16, 17 o 18 anni e Piacenza è la favorita nel nostro girone. Abbiamo fatto più del massimo ed è stato bello sentire il calore del tifo, anche se c'erano solo parenti e dirigenti. Speriamo che presto si possa avere il pubblico, sarebbe bello giocare a porte aperte la prossima volta il casa, fra due settimane contro il Fossano". (ANSA).