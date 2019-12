Basket: Ax Milano perde Nedovic ma acquista Sykes

YN6-SN-SN

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - L'Ax Armani Exchange Milano perde per un nuovo infortunio Nemanja Nedovic (contrattura al quadricipite della coscia destra) ma acquista fino al termine della stagione Kiefer Sykes. Il playmaker americano, esploso un anno fa ad Avellino, arriva dai Guangzhou Loong Lions (dove viaggiava a 28.2 punti e 6.1 assist di media) e indosserà la maglia numero 28. "Sono felice ed entusiasta - dichiara Keifer Sykes, 180 centimetri di esplosività, al sito dell'Olimpia - di arrivare a Milano. A questo punto della mia giovane carriera tutto quello che voglio è vincere un titolo e continuare a migliorare e sviluppare il mio gioco attorno a grandi allenatori e grandi giocatori. Mi ritengo fortunato di poter sfruttare questa opportunità e farò tutto quello che mi verrà chiesto per esprimermi ad alto livello, aiutando la squadra a migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica, sia in Eurolega che nel campionato italiano". "Keifer Sykes - l'accoglienza del gm Christos Stavropoulos - è un giocatore giovane e di grande energia, in crescita e fortemente motivato dal desiderio di giocare a Milano e far parte del nostro progetto". (ANSA).