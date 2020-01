Basket: Eurolega, Fenerbahce-Milano 73-64

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Continua il momento nero dell'Ax Milano: a Istanbul contro il Fenerbahce di un ottimo Gigi Datome (top scorer con 14 punti e 6 rimbalzi) per l'Olimpia arriva la terza sconfitta consecutiva in Eurolega, la quarta in 10 giorni. Il 64-73 finale racconta di un'Olimpia generosa ma molto imprecisa: sotto di 17 (20-37 al 18'), rientra fino al -2 (58-60 al 35') ma le percentuali (emblematico il 3/16 da tre) la condannano al ko. Una monumentale prova di Tarczewski (massimo in carriera con 19 punti, 9 rimbalzi, 5 stoppate, 27 di valutazione) non basta, Rodriguez (9 ma 1/5 dall'arco) e Micov (2 con 1/7 dal campo) steccano la serata. Decisivo per il Fenerbahce l'equilibrio dell'attacco con 6 giocatori in doppia cifra: Milano perde ancora ma resta settima in classifica, con un calendario all'orizzonte più mordibo dopo questo trittico di inferno. Nota lieta: l'Olimpia (10-11) mantiene il vantaggio dello scontro diretto sul Fenerbahce (9-12). (ANSA).