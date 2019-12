Basket: Eurolega, Real Madrid-Milano 76-67

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Non si rialza l'Olimpia Milano, sconfitta per la quinta volta consecutiva in Eurolega e sei nelle ultime sette. Il ko in casa del Real Madrid (76-67), arrivata invece alla nona vittoria consecutiva (11-3), è uno schiaffo dritto in faccia: Milano (7-7) gioca l'ennesima ripresa sotto tono - esattamente come successo contro l'Asvel - dilapidando 11 punti di vantaggio e impantanandosi ad appena 28 punti segnati negli ultimi 20'. Micov è l'unica opzione offensiva credibile (22 punti con 4/5 su tre), Sergio Rodriguez (6 punti e 3 perse) non si fa rimpiangere da ex. La carica per il Real la suonano Campazzo (12 assist), Randolph (16, 5/11 da tre) e Mickey (15). Milano non ha mai vinto nella sua storia a a Madrid, giovedì contro un'altra spagnola (Valencia) al Forum la squadra di Messina deve cercare di invertire la rotta. (ANSA).