Basket: Gallinari e Italia "in azzurro finché sto in piedi"

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo al 2021 e al 2022 degli Europei - il cui girone dell'Italia si disputerà a Milano - non modifica il programma azzurro di Danilo Gallinari, ancora alla caccia della prima medaglia con la Nazionale: "Non mi sono mai tirato indietro per la Nazionale - spiega Gallinari all'ANSA -, io giocherò in azzurro finché il mio corpo me lo permetterà. Poi immagina le emozioni nel giocare un girone dell'Europeo davanti al proprio pubblico". Tutto dipenderà anche dal calendario Nba: qualora, infatti, la prossima stagione dovesse iniziare a dicembre chiudersi oltre il mese giugno, per Gallinari e per tutte le altre stelle di oltreoceano sarebbe impossibile prendere parte al preolimpico. "Una mia defezione forzata la vivrei molto male - evidenzia il fuoriclasse azzurro, 32 anni ad agosto - e non lo nascondo. Ma la Nba ha saputo diventare globale anche grazie ai buoni rapporti con la Fiba. Sono convinto troveranno un modo per incastrare le date e accontentare tutti. Poi sai che bello fare uno scherzetto alla Serbia in casa loro?". L'Italia si giocherà il pass olimpico nel raggruppamento di Belgrado con la Serbia. (ANSA).