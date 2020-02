Basket: Nba, Gallinari protagonista e Oklahoma supera Detroit

FAN

(ANSA) - ROMA, FEB 8 - Nella notte dell'Nba ci sono due protagonisti assoluti: Kelly Oubre e Devin Booker. Sono loro a griffare il successo dei Phoenix Suns sugli Houston Rockets (127-91). I Toronto Raptors superano in trasferta (115-106) gli Indiana Pacers e allungano la sequenza-record di successi. Bradley Beal realizza il canestro del sorpasso a due decimi dalla sirena e Dallas va ko (119-118) sul campo di Washington, contro i Wizards. Polemica nel finale tra Utah e Portland, a causa di una chiamata arbitrale sbagliata che condanna i Blazers alla sconfitta per 117-114. Gli Oklahoma City Thunders di Danilo Gallinari battono in casa (108-101) i Detroit Pistons: Chris Paul e Shai Gilgeous-Alexander sono i protagonisti del match, segnando rispettivamente 22 e 21 punti; protagonista anche Danilo Gallinari, che regala ai suoi 19 punti. Il n.8 azzurro ha disputato un'ottima partita e, oltre ai punti, è riuscito a mettere assieme 9 rimbalzi e 4 assist in 33'. Altri risultati: Philadelphia 76ers-Memphis Grizzliers 119-107, Boston Celtics-Atlanta Hawks 112-107 e Sacramento Kings-Miami Heat 105-97. (ANSA).